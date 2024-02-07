В Азербайджане началось голосование на внеочередных выборах президента

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Внеочередные выборы президента Азербайджана официально стартовали, передает корреспондент NEWS.ru. Они проводятся более чем на 6,5 тысячах избирательных участках, расположенных в 125 избирательных округах. При этом отмечается, что 218 участков расположены в посольствах, консульствах и постоянных представительствах республики за рубежом, а также в воинских частях, исправительных колониях, в санаториях и на судах.

Выборы главы государства начались в 8:00 по местному времени. В 2024 году участие в них принимают семь кандидатов. Согласно статистическим данным, в Азербайджане насчитывается около 6,4 млн граждан, обладающих правом голоса. Они смогут посетить один из 6,5 тысячи избирательных участков, на некоторых из которых работают международные наблюдатели. Отмечается, что в этом году избирательные участки впервые открылись в городе Ханкенди. По словам председателя участка Имрана Мирзоева, он обеспечен всеми необходимыми техническими средствами.

Как сообщалось ранее, около 23 тысяч человек были включены в списки избирателей в Карабахе. По словам председателя ЦИК Азербайджана Мазахира Панахова, участие в голосовании примут не только жители региона, но и лица, получившие открепительные удостоверения, в том числе военнослужащие.