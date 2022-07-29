В Азербайджане начали обсуждать возможность запуска «Мира»

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Генеральный директор Центробанка Азербайджана Фарид Османов сообщил, что в ЦБА обсуждается возможность приема карт российской платежной системы «Мир». Как передает ТАСС, регулятор уточнил, что окончательное решение по вопросу не принято.

Этот вопрос обсуждается с учетом политических и экономических моментов с участием соответствующих государственных структур, а также в рамках межправительственной азербайджано-российской комиссии [по экономическому сотрудничеству], — сказал Османов.

В декабре 2019 года действовавший тогда министр экономического развития РФ, а ныне помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин нанес визит Азербайджану. Тогда политик заявил, что Москва и Баку решили начать проработку вопроса о подключении республики к «Миру». Тогда Орешкин подчеркнул, что применение системы будет способствовать росту туристического потока из России в Азербайджан.

Ранее посол Сирии в РФ Риад Хаддад заявил, что Сирия заинтересована в российской платежной системе «Мир», поскольку она является альтернативой западным. По его мнению, это связано с тем, что в условиях проводимой санкционной политики крайне важно перейти на систему, не зависящую от европейских.