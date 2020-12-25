В Азербайджане началась демобилизация призванных в Карабах военнослужащих

https://static.news.ru/photo/06a3b942-4686-11eb-8ac6-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о начале поэтапной демобилизации военных, призванных на службу из-за конфликта в Нагорном Карабахе. Ожидается, что процесс демобилизации будет полностью завершён к 15 апреля 2021 года.

Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики № 2280 от 28 сентября 2020 года военнослужащие, призванные на военную службу, будут поэтапно демобилизованы с 25 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года, — приводит РИА Новости текст подписанного азербайджанским лидером распоряжения.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. В ночь на 10 ноября президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения конфликта. По условиям соглашения военные Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, в регион были введены российские миротворцы, кроме того, под контроль Баку перешли пять районов Карабаха. Стороны условились обменяться пленными и телами погибших.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил на резолюции, принятые в нескольких западных странах после эскалации конфликта на территории Нагорного Карабаха. В них содержатся обвинения в адрес Баку, которые глава государства назвал безосновательными.