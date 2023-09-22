В Азербайджане демонтировали памятник с армянским танком

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Власти Азербайджана демонтировали танк-памятник, установленный на въезде в город Шуша, сообщает азербайджанское информационное агентство 1news. Он был установлен в память о штурме города, который произошел в мае 1992 года. Отмечается, что танк Т-72 демонтировали с помощью мощного автокрана, а затем погрузили на автоплатформу-эвакуатор.

В мае 1992 года армянские вооруженные силы провели войсковую операцию под названием «Свадьба в горах», целью которой являлся захват Шуши. Первым к городу подошел танк Т-72 с номером 442 под командованием Гагика Авшаряна. Отмечается, что он был подбит экипажем азербайджанского танка под командованием Альберта Агарунова. Командир погиб в ходе боев за город и получил звание Героя Азербайджана. Предполагается, что демонтированный Т-72 перенесут в Парк трофеев, расположенный в Баку.

В минувший вторник, 19 сентября, Министерство обороны Азербайджана объявило о проведении антитеррористических мероприятий в Карабахе. Основной целью операции являлось восстановление конституционного строя. На следующий день, 20 сентября, президент страны Ильхам Алиев объявил о достижении всех целей операции. Он гарантировал обеспечение прав карабахских армян, а также выразил надежду на скорое заключение мирного договора с Арменией.