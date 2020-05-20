В Азербайджане число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 3631

https://static.news.ru/photo/d5113b24-9aa6-11ea-93b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Азербайджане достигло 3631. Об этом 20 мая сообщили в оперативном штабе при правительстве республики.

Выявлены ещё 113 случаев заражения коронавирусом, 55 человек вылечились. Всего вирусом заразился 3631 человек, 2253 излечились, 43 человека умерли, а 1335 продолжают лечение, — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Уточняется, что с начала пандемии в стране проведены 245 690 тестов.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне, застрявшие в Азербайджане из-за коронавируса, могут остаться в стране до открытия границ без необходимости продлевать разрешение на пребывание. Об этом сообщил руководитель Государственной миграционной службы республики Вюсал Гусейнов.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились 5 млн человек, погибли свыше 322,4 тысячи, выздоровели более 1,97 млн.

В России на 20 мая общее число инфицированных достигло 308 705 (+8764 за последние сутки), выздоровели 85 392 (+9262 за последние сутки), умерли 2972 (+135 за последние сутки).