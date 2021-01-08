В Азербайджане число случаев коронавируса достигло 224 050

https://static.news.ru/photo/acc15b2e-5291-11eb-8e84-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

В Азербайджанской Республике число подтверждённых случаев коронавирусной инфекции достигло 224 050. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 при правительстве страны.

С начала пандемии в Азербайджане от COVID-19 и её последствий умерли 2890 жителей. Справиться с болезнью удалось 207 088 гражданам, передаёт ТАСС.

Ранее российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» зарегистрировала препараты «Коронавир» и «Артлегиа» от коронавируса в Азербайджане. Это первый случай, когда отечественные препараты от COVID-19 были зарегистрированы за пределами РФ.

Оба препарата включены в методические рекомендации Минздрава РФ по лечению коронавируса. 25 декабря процесс их регистрации на территории Азербайджана был завершён.

Как писал NEWS.ru, за последние сутки число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в США превысило 283 тысячи человек.

С начала пандемии в стране было выявлено более 21,8 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали более 368 тысяч человек. За последние сутки в США от COVID-19 скончались 3456 пациентов.