В Азербайджане 13 армянских диверсантов получили тюремные сроки

Бакинский суд приговорил 13 армянских военных, считающихся в Азербайджане диверсантами, к шести годам лишения свободы. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

По данным следствия, 26-27 ноября 2020 года осужденные незаконно пересекли государственную границу Азербайджана, заняв лесные и другие позиции в северо-западной части Гадрута. Они нападали на предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории страны, а также на отдельных лиц. Армянские диверсанты совершили на территории Азербайджана взрывы, пожары и другие террористические действия, создающие угрозу гибели людей.

Согласно приговору суда, после отбытия наказания в тюрьме строгого режима все они будут принудительно депортированы.

Ранее Бакинский районный суд приговорил ещё 13 армянских военных, которые считаются в Азербайджане диверсантами, к шести годам тюрьмы. Диверсанты будут отбывать наказание в колонии строгого режима, после окончания тюремного срока их депортируют в Армению.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.