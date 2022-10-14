В Астане начался саммит «Центральная Азия — Россия»

Фото: Пресс-служба президента Казахстана/РИА Новости

В Астане начался саммит «Центральная Азия — Россия», сообщает Sputnik Казахстан. На высшем уровне подобная встреча проводится впервые. Участие в мероприятии примут лидеры Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и России.

Во время заседания главы стран обсудят вопросы торгово-экономических отношений в условиях текущей геополитической обстановки, проблему роста цен на продовольствие, сырье и логистику. Помимо этого, они обменяются мнениями касательно вопроса региональной безопасности в Афганистане.

Ранее в Астане прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским коллегой Владимиром Путиным. Как указал турецкий глава, во время беседы Путин сообщил ему технические детали подрыва Крымского моста. Эрдоган подчеркнул, что Анкара и Москва продолжат работу по этому вопросу.

Кроме того, в Астане прошла встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с коллегами из Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном. Лавров отметил, что по итогам переговоров сторонам удастся «лучше понять, как двигаться дальше».