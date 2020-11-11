В Ашхабаде открылся золотой памятник собаке

https://static.news.ru/photo/79bb09cc-242a-11eb-b5ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Telegram-канал «Пул N3»

В столице Туркмении, Ашхабаде появился золотой памятник собаке породы алабай (среднеазиатская овчарка).

В церемонии открытия монумента принял участие президент страны Гурбангулы Бердымухамедов. Видео с мероприятия опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

Золотой памятник установлен на постаменте, окружённом видеоэкраном. В ходе церемонии открытия на экране демонстрировались ролики с участием алабаев. В 2019 году Бердымухамедов подарил щенка этой породы Дмитрию Медведеву, который на тот момент занимал пост премьер-министра России.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин обратил внимание членов правительства на то, что выданное ранее поручение о проведении строгого учёта памятников культуры России должно быть исполнено в полном объёме.