В Армении заявили об обрушении системы безопасности после войны в Карабахе

https://static.news.ru/photo/686dd2be-cf40-11eb-9da8-96000091f725_660.jpg Артур Ванецян Фото: instagram.com/arthur_vanetsyan_official

Вся система безопасности Армении рухнула после эскалации конфликта в Карабахе. Об этом заявил экс-директор службы национальной безопасности страны Артур Ванецян журналистам РИА Новости.

К сожалению, вся система безопасности Армении после последней войны рухнула. Нужно сделать всё, чтобы восстановить систему безопасности и после этого уже думать о другом, потому что без безопасности не могут быть другие приоритеты, — считает политик, возглавляющий предвыборный список блока «Честь имею».

Ванецян также заявил, что команда исполняющего обязанности премьера страны Никола Пашиняна методично портила отношения с Россией в последние три года.

Ранее Пашинян обвинил бывшего главу Генштаба ВС Армении генерал-полковника Оника Гаспаряна в потере города Шуши в ходе военных действий в Карабахе. Армянский политик считает, что высокопоставленный военный должен предстать перед судом. Отметим, что в феврале Гаспарян и высший командный состав ВС Армении призывали к отставке политика с поста премьера.