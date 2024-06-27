МИД России выступил за перенос Женевских дискуссий по Закавказью

Россия будет стремиться достичь согласия по переносу Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье в место, удобное для всех участников, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в интервью журналистам в Женеве после очередного раунда переговоров. Он подчеркнул, что страна будет продолжать настойчиво работать над этим вопросом, чтобы добиться согласия, передает РИА Новости.

Пока возможные места для переноса не называются, потому что сейчас идет этап работы непосредственно в диалоге с участниками дискуссий. Такое новое место должно быть политически комфортно для всех участников, — отметил Галузин.

По его словам, следующая встреча, скорее всего, состоится до конца года, возможно, в декабре. Однако Галузин добавил, что сейчас рано говорить о каких-либо сроках. Замглавы МИД также отметил, что Женева перестала быть удобной для России и ее союзников, так как Швейцария, прежде славившаяся своим нейтралитетом, потеряла этот статус по отношению к России.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия переходит к практическим действиям в вопросе о переносе женевских дискуссий по Закавказью в другую страну. По ее словам, это связано с тем, что Швейцария теряет доверие как посредник в международных делах.