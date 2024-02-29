Симонян: Армению хотят принудить к вступлению в Союзное государство

Фото: parliament.am

Ален Симонян

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что страну хотят принудить к вступлению в Союзное государство России и Белоруссии. По его словам, которые приводит РИА Новости, эти действия направлены против суверенитета Еревана.

Наша самая большая обеспокоенность, откуда будет удар и этот удар наносится руками Азербайджана. <..> Есть большой план по включению Армении в Союзное государство России и Белоруссии, — сказал Симонян.

По словам главы армянского парламента, этот план пытались реализовать в преддверии выборов 2021 года. Симонян утверждает, что тогда расчет был на смену власти, предполагающий, что новое руководство страны сочтет присоединение к Союзному государству единственным решением проблем безопасности.

В октябре 2022 года армянская газета «Айкакан жаманак», связанная с премьер-министром страны Николом Пашиняном, чья жена возглавляла редакцию, сообщала, что Россия добивается от Еревана присоединения к Союзному государству.

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в конце 2022 года также заявлял, что Москва принуждает Ереван присоединиться к формирующемуся союзному объединению России с Белоруссией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда назвал эти заявления провокационными и не соответствующими действительности.