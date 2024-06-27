В Армении заявили о готовности урегулировать отношения с одной страной Мирзоян: Армения готова установить дипотношения с Турцией и открыть границы

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Арарат Мирзоян

Ереван считает, что пора установить дипломатические отношения с Анкарой, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе совместной пресс-конференции со своим эстонским коллегой в Таллине, которая транслировалась на YouTube-канале дипведомства прибалтийской республики. По его словам, также следует открыть совместную границу для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами.

Армения готова полностью урегулировать отношения с Турцией, установить дипломатические отношения и открыть границы, — заявил Мирзоян.

Дипломат добавил, что между сторонами есть договоренности о постепенном взаимодействии в этом вопросе. Министр подчеркнул, что пора приступить к их реализации.

Мирзоян также отмечал готовность Еревана заключить мирный договор с Баку. По его словам, в течение ближайшего месяца Армения может доработать окончательный текст документа и согласовать его, однако ожидает ответной положительной реакции из Азербайджана.

До этого азербайджанский МИД отверг обвинения со стороны Еревана в подготовке новых военных действий. В ведомстве считают, что таким образом Армения оправдывает свои усилия по вооружению. В Баку напомнили, что предпосылкой для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией является прекращение территориальных претензий государств друг к другу.