В Армении заявили о готовности к демаркации границы с Азербайджаном

Армения готова к демаркации и делимитации границы с Азербайджаном. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян на учениях МЧС в Лусакерте. Его слова приводит «Интерфакс-Азербайджан».

Он отметил, что сейчас никаких работ по этому вопросу не ведётся. Григорян отметил, что Армения ждёт реакции Азербайджана.

Надеемся, что Азербайджан также отреагирует положительно и появится возможность для скорейшего начала работ по демаркации и делимитации, чтобы быстрее разрешить и кризис, создавшийся на границе, — сказал он.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян снова озвучил позицию Еревана по вопросу начала демаркации границы. По его словам, Азербайджану следует вывести войска «с суверенной территории Армении», вернув их на позиции по состоянию на 11 мая. Таким образом «будут созданы благоприятные условия для начала процесса делимитации и демаркации», уверен он.

Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева отреагировала на интервью Мирзояна. По её мнению, реваншистские заявления и поведение армянской стороны демонстрируют, что она всё ещё не готова к политике добрососедства.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.