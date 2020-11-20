В Армении задумались о реформе вооружённых сил после поражения в Карабахе

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Вооружённые силы Армении нуждаются в реформировании. К пониманию этого подтолкнули события в Нагорном Карабазе, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Пашинян отметил, что «очень важно, не нарушая здоровые традиции в армии и ВС, выстроить новую логику, новую тактику и стратегию» для успешной деятельности военных.

Мы должны серьёзно проанализировать случившееся, понять, где и почему ошиблись, что нужно, чтобы извлечь уроки из этих ошибок. И в целом, очевидно, что мы стоим перед необходимостью реформирования армии и вооружённых сил, — цитирует Пашиняна РИА Новости.

Он также представил коллективу Минобороны нового главу ведомства Вагаршака Арутюняна, который в свою очередь выразил надежду на разработку в кратчайшие сроки пакета реформ.

Арутюнян был назначен главой оборонного ведомства 20 ноября. На этом посту он сменил Давида Тонояна, который был отправлен в отставку на фоне критики граждан страны из-за результата боевых действий в Нагорном Карабахе.

В ночь на 10 ноября Пашинян и президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта. Силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня.

Сразу после объявления условий соглашения в Ереване начались протестные акции.

Новый министр обороны, как писал NEWS.ru, уже занимал эту должность в 1999-​2000 годах. Арутюнян был уволен с поста главы ведомства после конфликта с занимавшим на тот момент должность президента Робертом Кочаряном из-за теракта в парламенте. В разное время Арутюнян был замглавы МВД страны, заместителем начальника штаба Главного командования объединённых вооружённых сил стран СНГ, замначальника координационного штаба военного сотрудничества стран СНГ.