В Армении четыре человека задержаны по делу о взрыве на рынке «Сурмалу» Генпрокуратура Армении: четыре человека задержаны по делу о взрыве на рынке «Сурмалу»

Фото: Asatur Yesayants/XinHua/Global Look Press

Четыре человека задержаны в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту взрыва на рынке «Сурмалу» в Ереване, сообщила Генеральная прокуратура Армении. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 357 и ч.2 ст. 165 УК Республики Армения.

Четыре человека задержаны в рамках расследования уголовного дела по взрыву в торговом центре «Сурмалу», — говорится в сообщении.

В середине августа на рынке «Сурмалу» произошел взрыв, ставший причиной пожара. Предполагалось, что это мог быть теракт, однако премьер-министр Армении Никол Пашинян отверг эту версию.

В свою очередь Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело о «нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлёкшем по неосторожности смерть человека», и «нарушении правил пожарной безопасности, повлёкшем по неосторожности смерть человека». В ведомстве сообщили, что рассматривают несколько версий взрыва в «Сурмалу» и назначили различные экспертизы.

Отмечалось, что в здании находилось, по неподтвержденным данным, «около четырех тонн взрывчатых веществ». В результате инцидента погибли 16 человек, 63 получили ранения.