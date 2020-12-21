В Армении задержали мэра, призывавшего запретить Пашиняну въезд в Сюник

https://static.news.ru/photo/e5d6f69a-43a4-11eb-9e5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция Армении задержала мэра города Горис Аруша Арушаняна после его призыва запретить въезд премьер-министру республики Николу Пашиняну в Сюникскую область. Против него возбуждено уголовное дело.

В рамках возбуждённого уголовного дела Аруш Арушанян задержан. Дело передано в Следственный комитет, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе полиции.

Уголовное дело, по которому задержали Арушаняна, в полиции и в следственном комитете назвать отказались.

Поздним вечером 20 декабря Арушанян выступил с призывом запретить въезд Пашиняна на территорию области, назвав его «так называемым премьером, сдающим армянские земли и ослабляющим неприступность Сюника».

Как писал NEWS.ru, ранним утром 21 декабря группа местных жителей направилась к так называемым Сюникским воротам — въезду в область. Там они планировали заблокировать въезд кортежу Пашиняна. Однако путь протестующим преградили сотрудники полиции.

Жители приграничных населённых пунктов области уверены, что размещение новых боевых постов азербайджанской армии в соответствии с трёхсторонним соглашением о перемирии в Нагорном Карабахе несёт угрозу их безопасности. Премьер-министр Армении ранее анонсировал свой визит в несколько городов Сюникской области — Мегри, Капан, Горис, Сисиан.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Прекращение боевых действий спровоцировало в Армении массовые акции протеста. Оппозиционные партии призвали своих сторонников к забастовкам с 22 декабря. На этом фоне Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до этого — передать власть правительству национального согласия.