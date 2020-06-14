В Армении задержали активистов, собравшихся в поддержку лидера оппозиции

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Правоохранительные органы Армении задержали активистов, собравшихся у здания Службы национальной безопасности (СНБ), где проходит допрос лидера оппозиции. Всего в полицейские участки доставлен 91 человек.

В пресс-службе МВД ТАСС пояснили, что демонстрантов задержали из-за нарушения режима чрезвычайного положения. После составления протоколов их отпустят.

СНБ раскрыла случаи нарушений на $60 млн, связанных с бизнесом лидера оппозиционной парламентской фракции Гагика Царукяна. В ответ пресс-секретарь лидера партии «Процветающая Армения» Света Тоноян заявила, что Царукян передал свои компании в доверительное управление и сам не занимается бизнесом.

Партия «Процветающая Армения» имеет вторую по величине крупную фракцию в парламенте Армении. Бизнесмен Царукян основал её в 2006 году.

Ранее Царукян назвал обыски в его доме политически мотивированными. По его словам, это происходит из-за его заявления о неспособности действующего правительства справиться с ситуацией в стране, возникшей из-за пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.