В Армении выросло число пострадавших в столкновениях: новости к этому часу

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

По меньшей мере 34 человека пострадали при столкновениях с полицией у здания правительства Армении в Ереване. По данным Минздрава, среди них 16 полицейских.

Начало локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе

18 сентября в МИД Азербайджана заявили, что власти Армении готовятся к военному нападению на республику. В ведомстве уточнили, что армянские военнослужащие начали рыть траншеи на границе, строить заградительные сооружения, а также готовить личный состав и военную технику.

Министерство обороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя днем 19 сентября. В ведомстве подчеркнули, что о принятых мерах проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство совместного турецко-российского мониторингового центра. Там также отметили, что армия Азербайджана будет наносить удары только по военным объектам, гражданское население и инфраструктурные объекты не атакуются.

Известно, что в этот день четверо сотрудников МВД Азербайджана подорвались на мине в селе Тагаверди Ходжавендского района в Карабахе. Уточняется, что мину в зоне дислокации миротворцев подложили армянские военные. По факту произошедшего в Азербайджане возбудили уголовное дело.

Эскалация конфликта

Днем 19 сентября позиции Вооруженных сил Азербайджана подверглись обстрелу со стороны армии Армении. Огонь велся из артиллерийских установок. Азербайджанским подразделениям, дислоцированным в направлении Агдамского района, пришлось принимать ответные меры.

Тем временем Министерство обороны Азербайджана объявило об открытии гуманитарного коридора для эвакуации населения Карабаха на Лачинской дороге. По словам представителей ведомства, местному населению разослали СМС-сообщения с рекомендацией держаться подальше от военных объектов в целях безопасности. Кроме того, население предупредили с помощью листовок и громкоговорителей.

Реакция других стран

Иран выразил обеспокоенность эскалацией конфликта в Карабахе, сообщил пресс-секретарь МИД страны Нассер Канани. По его словам, в разрешении конфликта первую роль должны играть страны региона. Канани добавил, что Тегеран готов организовать проведение встречи в формате «3+3», в которой должны участвовать Армения, Россия, Азербайджан, Турция, Иран и представители армянского населения Карабаха.

Министерство иностранных дел России призвало конфликтующие стороны в Карабахе прекратить боевые действия и «исключить жертвы среди гражданского населения». Ведомство утверждает, что признание Карабаха частью территории Азербайджана «кардинально повлияло» на ситуацию в регионе и «изменило основополагающие условия» трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева немедленно завершить боевые действия в Карабахе. Также Блинкен провел беседу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Протесты в Ереване

Служба национальной безопасности Армении предупредила об угрозе осуществления в стране массовых беспорядков. В ведомстве отметили, что будут приняты все законные меры для сохранения конституционного порядка. С идентичным обращением к общественности выступило и Министерство внутренних дел.

В Ереване начались протесты, в ходе которых демонстранты потребовали от премьер-министра страны Никола Пашиняна вмешаться в конфликт в Карабахе, а затем заявили о необходимости отставки действующего главы правительства. После этого начались стычки с полицией.

Позже в Ереване во время антиправительственной акции протестующие заблокировали вход в посольство России в Армении, сообщил источник в российском диппредставительстве. Он отметил, что большое скопление людей собралось как у главного входа в здание, так и на заднем дворе. В связи с этим была направлена нота в МИД Армении с целью принятия мер.

Также в центре столицы Армении раздались звуки стрельбы на фоне массовых протестов. До этого полиция применила светошумовые гранаты против митингующих. На место были направлены кареты скорой помощи, параллельно полиция начала проводить задержания.

Вечером 19 сентября начали появляться первые сообщения о пострадавших в беспорядках. Они были госпитализированы и направлены на врачебное обследование.

Вместе с тем глава блока «Мать Армения» Андраник Теванян, избранный в совет старейшин Еревана, призвал начать круглосуточный протест на центральной площади города. Главное требование собравшихся — отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Однако уже ночью 20 сентября количество митингующих у посольства России в Армении за последние часы значительно сократилось. Тем не менее акция продолжается.

Всего в результате столкновений протестующих с полицией у здания правительства Армении в Ереване пострадали по меньшей мере 34 человека. Среди пострадавших 16 полицейских.