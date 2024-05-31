В Армении возобновили вещание Первого канала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Армении возобновили вещание российского Первого канала, передает Telegram-канал Sputnik Армения со ссылкой на слова министра высокотехнологичной промышленности республики Мхитара Айрапетяна. Отмечается, что трансляцию возобновили после погашения долга.

Во вторник, 28 мая, Айрапетян подтвердил, что с российской стороны образовалась задолженность, из-за чего вещание было прекращено. Он отмечал, что трансляцию не возобновят до полного погашения суммы.

Совет Евросоюза ранее решил приостановить вещание в странах объединения еще четырех СМИ, которые поддерживают «российскую пропаганду» и спецоперацию ВС РФ на Украине. На сайте СЕ говорится, что речь идет о «Голосе Европы», РИА Новости, «Известиях» и «Российской газете».

Кроме того, в марте армянские власти запретили трансляцию авторских передач «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» и «Вечер с Владимиром Соловьевым» на территории страны. Решение обосновали нарушениями статей 5 и 6 межправительственного договора между Москвой и Ереваном о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций. Согласно отмеченным статьям договора, стороны не должны допускать в эфире общественных телеканалов и радиостанций вмешательства во внутреннюю политику друг друга.