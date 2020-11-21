В Армении возбудили дело после пресс-конференции бывшего главы Генштаба

https://static.news.ru/photo/8da73bd8-2bf3-11eb-8e0a-fa163e074e61_660.jpg Мовсес Акопян Фото: mil.am

Уголовное дело по статье о злоупотреблении служебными полномочиями возбуждено Специальной следственной службой Армении после пресс-конференции Мовсеса Акопяна, ранее занимавшего должность главы Генштаба республики.

Акопян заявил, что в ходе эскалации в Нагорном Карабахе руководством Армении было допущено множество ошибок, связанных с переводом армии на военное положение, мобилизацией и закупкой вооружения.

В Минобороны Армении, в свою очередь, отметили, что высказывания Акопяна «крайне опасны», поскольку раскрывают структуру вооружённых сил республики. Его также предупредили, что разглашение секретной информации чревато уголовным преследованием, сообщает РИА Новости.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах введены российские миротворцы, которые следят за режимом прекращения огня.

Как писал NEWS.ru, власти Армении задумались о реформе вооружённых сил после поражения в Карабахе. Глава правительства республики Никол Пашинян заявил, что «очень важно, не нарушая здоровые традиции в армии и ВС, выстроить новую логику, новую тактику и стратегию» для успешной деятельности военных. Министр обороны страны Давид Тоноян был отправлен в отставку из-за критики боевых действий в Карабахе. Вместо него пост главы ведомства занял Вагаршак Арутюнян.