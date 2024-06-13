В Армении уточнили число пострадавших после стычек с полицией в Ереване Минздрав Армении: 101 человек пострадал в столкновениях с полицией в Ереване

Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

Число пострадавших после стычек с полицией у здания парламента в Ереване выросло до 101 человека, сообщили в Министерстве здравоохранения Армении. Отмечается, что травмы получили как протестующие, так и сотрудники правоохранительных органов.

В результате событий, произошедших на проспекте Баграмяна, за медицинской помощью обратился 101 гражданский житель и сотрудник полиции, — сказано в сообщении.

В пресс-службе ведомства добавили, что после оказания первой помощи были выписаны 85 пациентов. Остальные по-прежнему остаются в медучреждениях.

Ранее сообщалось, что полиция применила светошумовые гранаты против протестующих в армянской столице. До этого произошла стычка толпы с силовиками. Спецназ пытался оттеснить граждан от здания парламента, со стороны митингующих были пострадавшие.

До этого стало известно, что в парламенте Армении после слов премьер-министра страны Никола Пашиняна о трусливых дезертирах тоже произошла драка. Конфликт завязался между представителями правящей партии и оппозиционными фракциями. Все это происходило на фоне акций протеста у здания парламента. Заявление не понравилось представителям оппозиции. За премьера вступились члены партии «Гражданский договор». Спикер парламента Ален Симонян в связи с произошедшим объявил короткий перерыв.