Число пострадавших после стычек с полицией у здания парламента в Ереване выросло до 101 человека, сообщили в Министерстве здравоохранения Армении. Отмечается, что травмы получили как протестующие, так и сотрудники правоохранительных органов.
В результате событий, произошедших на проспекте Баграмяна, за медицинской помощью обратился 101 гражданский житель и сотрудник полиции, — сказано в сообщении.
В пресс-службе ведомства добавили, что после оказания первой помощи были выписаны 85 пациентов. Остальные по-прежнему остаются в медучреждениях.
Ранее сообщалось, что полиция применила светошумовые гранаты против протестующих в армянской столице. До этого произошла стычка толпы с силовиками. Спецназ пытался оттеснить граждан от здания парламента, со стороны митингующих были пострадавшие.
До этого стало известно, что в парламенте Армении после слов премьер-министра страны Никола Пашиняна о трусливых дезертирах тоже произошла драка. Конфликт завязался между представителями правящей партии и оппозиционными фракциями. Все это происходило на фоне акций протеста у здания парламента. Заявление не понравилось представителям оппозиции. За премьера вступились члены партии «Гражданский договор». Спикер парламента Ален Симонян в связи с произошедшим объявил короткий перерыв.