В Армении указали на одну из главных проблем отношений с Россией МИД Армении: в отношениях между Москвой и Ереваном есть проблемы

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Арарат Мирзоян

В двусторонних отношениях между Арменией и Россией есть проблемы, однако по ним ведется диалог, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, передает телекомпания Al Jazeera. Министр добавил, что одним из таких нерешенных вопросов является тема членства республики в ОДКБ.

В контексте армяно-российских отношений есть определенные проблемы и вопросы, и да, у нас есть диалог по этим вопросам. Среди них есть вопросы, требующие полного взаимопонимания, но я думаю, что такие проблемы есть во всех отношениях, — пояснил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что армянские СМИ бессовестно перевирают слова руководства России, которые затрагивают тему нормализации отношений между Баку и Ереваном. Дипломат напомнила, что Азербайджан вернул только те территории, которые были признаны международным сообществом.

До этого генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов отметил, что решение властей остаться в составе организации или покинуть ее является суверенным решением республики. Он добавил, что все страны, входящие в ОДКБ, придерживаются политики многовекторности.

Также премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее констатировал, что ОДКБ не выполнила свои обязательства в период 2021–2022 годов. Политик добавил, что после этого Ереван приостановил свое участие в организации.