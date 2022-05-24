В Армении сообщили об обысках в квартирах оппозиционеров

Фото Арам Нерсесян/РИА Новости

В Армении правоохранители проводят обыск в квартирах членов трех оппозиционных партий — «Дашнакцутюн», «Отечества» и Республиканской партии Армении, передаёт Sputnik Азербайджан. Информацию подтвердили пресс-секретари и действующие парламентарии разных фракций.

Один из координаторов движения «Сопротивление», вице-спикер Национального собрания (парламента) республики от фракции «Армения» Ишхан Сагателян подтвердил, что правоохранители проводят обыски у членов «Дашнакцутюн» в Котайкской, Гегаркуникской и Тавушской областях.

Обыски в квартире участника «Отечества» Арсена Никогосяна подтвердил пресс-секретарь партии Сос Акопян. Он уверен, что силовики действуют «по прямому указанию властей» и ищут наркотики.

Также обыск проводится в домах членов Республиканской партии Армении в Ноемберяне и Гюмри. Информацию об этом подтвердил в соцсетях депутат Нацсобрания от оппозиционной фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян.

В Армении месяц проходят акции протеста. Оппозиционеры требуют отставки премьера Никола Пашиняна после его решения заключить мирное соглашение с Баку и начать процесс делимитации армяно-азербайджанской границы.

Накануне протестующие окружили здание Министерства иностранных дел Армении в Ереване. Между полицией и участниками оппозиционного движения началась потасовка.

Ранее протестующие устроили митинг у резиденции Пашиняна. По словам организаторов, за три часа утренних акций были задержаны около 600 человек. В полиции заявили, что число задержанных составило 414 человек.