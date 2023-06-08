В Армении сообщили о переносе встречи с Азербайджаном в Вашингтоне МИД Армении: намеченная на 12 июня встреча Байрамова и Мирзояна в Вашингтоне перенесена по просьбе Баку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в Вашингтоне отложена по просьбе азербайджанской стороны, сообщили в армянском внешнеполитическом ведомстве. Переговоры должны были пройти 12 июня. В МИД Армении не уточнили новую дату переговоров.

По просьбе азербайджанской стороны очередной раунд обсуждений, намеченный на следующей неделе в Вашингтоне, откладывается. О новой дате встречи общественность будет надлежащим образом проинформирована, — говорится в сообщении.

В МИД Азербайджана пока не прокомментировали заявление армянской стороны.

Ранее Байрамов отмечал, что Азербайджан и Армения стоят на пороге достижения мира. Он сообщил, что две нации впервые с момента обретения независимости обещают уважать суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ друг друга.

До этого министр заявил, что подписание мирного соглашения с Арменией неизбежно. При этом он отметил, что невозможно предсказать, сколько времени займет этот процесс.

3 мая премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что будет рад подписать мирное соглашение с Азербайджаном. По его словам, на переговорном столе в Вашингтоне уже лежит «заветный документ» и теперь все зависит от позиции Баку.