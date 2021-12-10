В Армении солдат-срочник убил одного и ранил двух сослуживцев
Ксения Голуб
Ксения Голуб
09:05, 11 декабря 2021
Фото: mil.am
Читайте нас в Google Новости
В Армении один солдат-срочник погиб, двое пострадали в результате нападения сослуживца. Инцидент произошёл накануне в одной из воинских частей на южном направлении, сообщил Sputnik Армения. Солдат открыл огонь из огнестрельного оружия.
10 декабря около 19:30 в одной из воинских частей на южном направлении, по предварительным данным, в результате стрельбы сослуживца смертельное огнестрельное ранение получил солдат-срочник, 19-летний рядовой Сеник Ашотович Арзуманян, — говорится в сообщении Министерства обороны.
Здоровью двух других сослуживцев, как сообщает ведомство, ничего не угрожает. Причины произошедшего пока неизвестны. Ведётся следствие.
Минобороны Армении выразил соболезнования семье и сослуживцам погибшего.
Ранее подобный инцидент произошёл на юго-востоке страны. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в отношении военнослужащего после того, как он из табельного оружия открыл огонь на поражение по своим сослуживцам. В результате один человек погиб и один получил тяжёлые ранения.
Военнослужащий Рамиль Шамсудинов в Забайкальском крае из автомата расстрелял сослуживцев. В беседе со своим отцом срочник рассказал о постоянных случаях дедовщины при попустительстве командиров.