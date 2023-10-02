В Армении рассмотрят ратификацию Римского статута Парламент Армении 3 октября рассмотрит вопрос о ратификации Римского статута

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Вопрос о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) включен в повестку заседания парламента Армении, сообщается на сайте парламента страны. Отмечается, что заседание пройдет 3 октября.

Обсуждать принятие Римского статута МУС и принятие декларации об обратном признании юрисдикции МУС в соответствии с пунктом 3 статьи 12 статута, — говорится в сообщении.

Ранее Армения обратилась к России с предложением подписать двухстороннее соглашение по вопросу о Римском статуте. По словам представителя республики по международно-юридическим вопросам Егише Киракосяна, подписание документа позволит развеять опасения Москвы на случай ратификации статута МУС. Вместе с тем он подчеркнул, что Ереван воспринимает разговоры о возможном аресте президента РФ в случае его визита в Армению неразумными. Он подчеркнул, что главы государств имеют иммунитет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инициативу Армении о ратификации Римского статута враждебным решением. Он подчеркнул, что Москва не приветствует действия Еревана.

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что ратификация правительством Армении Римского статута приведет к ухудшению отношений с Россией. В ведомстве подчеркнули, что до Еревана была доведена позиция о неприемлемости принятия договора.