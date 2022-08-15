В Армении рассказали, расценивается ли инцидент на рынке Еревана как теракт Глава МЧС Армении исключил версию теракта на оптовом рынке в Ереване

Фото: Asatur Yesayants/XinHua/Global look Press

Глава МЧС Армении Армен Памбухчян исключил версию террористического акта на оптовом рынке «Сурмалу» в Ереване, передает ТАСС. По его словам, видеозапись начала происшествия свидетельствует о начале небольшого возгорания, что говорит об отсутствии следов терроризма.

Когда смотришь видео взрыва, становится очевидно, что ни о каком терроризме не может быть и речи, потому что сначала было какое-то возгорание, потом появился дым, после чего произошел взрыв, — сказал он.

Министр по чрезвычайным ситуациям добавил, что после того как образовался источник возгорания, пламя перекинулось на легковоспламеняющиеся объекты.

Он добавил, что спасатели пока не используют тяжелую технику, поскольку под завалами зданий еще могут оставаться люди. По мнению Памбухчяна, вероятность повторного взрыва весьма мала, однако возможно обрушение обгоревшего здания.

Взрыв в торговом центре «Сурмалу» в столице Армении произошёл 14 августа. Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело о «нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлёкшем по неосторожности смерть человека» и «нарушении правил пожарной безопасности, повлёкшем по неосторожности смерть человека». Как сообщили в ведомстве, будут отрабатываться все версии случившегося.

На данный момент известно, что при взрыве на оптовом рынке погибли шесть человек, такие данные приводит МЧС страны. Всего в результате инцидента пострадал 61 человек.

Памбухчян 15 августа утром заявил, что было обнаружено 15 из разыскиваемых человек, все еще нет данных о 18 гражданах.