В Армении назвали сроки предстоящей встречи по делимитации границы Офис вице-премьера Армении: делимитацию армяно-азербайджанской границы обсудят в конце августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Встреча представителей комиссий по вопросам демаркации и безопасности границы между Арменией и Азербайджаном состоится в конце августа в Москве, сообщил Sputnik Армения в офисе вице-премьера Мгера Григоряна. Конкретная повестка вопросов пока не готова.

Отдельная повестка сформированных вопросов на данный момент не определена, — сказали в офисе.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Москва готова принять встречу комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы. Дипломат также подчеркнула, что Москва вносит вклад в подготовку армяно-азербайджанского мирного договора. Она напомнила, что спецпредставитель МИД России по содействию нормализации отношений между Баку и Ереваном Игорь Ховаев проводит регулярные консультации со сторонами для поиска точек соприкосновения и выхода на взаимовыгодные базовые принципы.

О том, что второе заседание комиссии по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном и повышению уровня ее безопасности пройдет во второй половине августа в Москве, уже сообщал секретарь армянского Совбеза Армении Армен Григорян. Первое заседание комиссии по делимитации госграницы между двумя государствами прошло 24 мая.