В Армении рассказали, что команда Пашиняна методично портила отношения с РФ

https://static.news.ru/photo/6274705c-cf45-11eb-81d5-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: primeminister.am

Бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян, вошедший в блок экс-президента Сержа Саргсяна «Честь имею», заявил, что команда исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна три года методично портила отношения с Россией, сообщает РИА Новости.

По его словам, в ходе конфликта в Карабахе армянские политики поняли, что Россия является единственным союзником, и благодаря усилиям Москвы военные действия были приостановлены. Ванецян подчеркнул, что сейчас Пашинян с командой пытается показать, что у него всегда были прекрасные отношения с Россией, но доказать это можно только делом.

На самом деле Пашинян, будучи по своей сути большим лгуном, он лжёт и внутри страны и лжёт на других внешних аренах. Он пытался свои отношения построить с Россией на лжи. Но это не получилось. Да, последние три года методично портились отношения России и Армении, но чтобы сказать, что сегодня Пашинян ведёт антироссийскую кампанию, было бы несправедливо — отметил экс-глава Службы национальной безопасности страны.

По его словам, внутри страны есть силы, которые этим занимаются. Их поддерживает исполняющий обязанности премьера.

Ранее политик заявил, что вся система безопасности Армении рухнула после эскалации конфликта в Карабахе. Он считает, что нужно сделать всё необходимое для её восстановления, потому что без безопасности не могут быть другие приоритеты.