МИД Армении прокомментировал ситуацию в Лачинском коридоре МИД Армении назвал закрытие Лачинского коридора нарушением трехстороннего заявления по Карабаху

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Ситуация вокруг Лачинского коридора является нарушением трехстороннего заявления по Карабаху от 9 ноября, говорится в заявлении МИД Армении. В Ереване считают, что закрытие дороги организовано властями Азербайджана. В армянском дипведомстве уверены, что такие действия Баку говорят о нежелании продолжать диалог со Степанакертом.

Пропагандистская подготовка к закрытию Лачинского коридора началась еще несколько месяцев назад и очевидно, что данная провокация была организована госорганами Азербайджана с целью оторвать Карабах от Армении и внешнего мира. Армяне Нагорного Карабаха не могут реализовывать свое право на свободное передвижение, есть угроза гуманитарного и продовольственного кризисов. Такое поведение Баку делает очевидным отсутствие намерения вести диалог со Степанакертом и в очередной раз свидетельствует о продолжении политики этнических чисток, — говорится в сообщении МИД Армении.

В ведомстве отметили, что согласно трехстороннему заявлению, Лачинский коридор находится под контролем российских миротворцев, а Азербайджан гарантирует безопасность движения граждан, транспортных средств и грузов по нему.

12 декабря армяне вышли на митинг против миротворцев из России в Ханкенди. Дорога в Армению закрылась, пробка на дороге Ханкенди — Армения растянулась на несколько километров. Прежде азербайджанские экологи начали в Шуше акцию протеста против незаконной эксплуатации месторождений, находящихся под временным контролем российских миротворцев.