В Армении призвали G20 надавить на Баку для открытия Лачинского коридора

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на виртуальном саммите «Голос Юга» призвал страны G20 оказать давление на Азербайджан для открытия Лачинского коридора, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства. Ереван также считает, что необходимо заставить Баку вернуться за стол переговоров.

В настоящее время нашим международным партнерам, в том числе членам G20, необходимо оказать четкое давление на Азербайджан, чтобы он прекратил бесчеловечную блокаду народа Нагорного Карабаха и вернулся за стол переговоров, — заявил Мирзоян.

По мнению главы МИД Армении, Азербайджан сомневается в готовности международного сообщества отвечать на «провокации и агрессивные действия» из-за «отсутствия надлежащих механизмов ответственности».

В МИД Азербайджана утверждают, что информация о полном перекрытии Лачинского коридора не соответствует действительности. В ведомстве пояснили, что азербайджанские общественники, протестующие на Лачинской дороге, выступают против экотеррора и разграбления природных ресурсов страны. Глава МИД Джейхун Байрамов подчеркивал, что активисты не представляют никакой угрозы.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что заявления Еревана по заключению мирного договора с Баку существенно разнятся, поэтому российскому ведомству трудно дать оценку позиции Армении.