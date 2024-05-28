В Армении приостановили трансляцию российского телеканала «Арменпресс»: в мультиплексе Армении приостановили вещание Первого канала

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Вещание Первого канала в армянском мультиплексе временно прекращено из-за задолженности с российской стороны, сообщил агентству «Арменпресс» министр высокотехнологичной промышленности республики Мхитар Айрапетян. По его словам, трансляцию не возобновят до момента полного погашения суммы.

Первый канал не выполнил свои обязательства по договору, накопив задолженность за два с половиной месяца. Трансляция российского канала в общественном мультиплексе временно приостановлена до полного погашения задолженности, — подчеркнул глава ведомства.

Совет Евросоюза ранее решил приостановить вещание в странах объединения еще четырех СМИ, которые поддерживают «российскую пропаганду» и спецоперацию ВС РФ на Украине. На сайте СЕ говорится, что речь идет о «Голосе Европы», РИА Новости, «Известиях» и «Российской газете».

До этого советник главы региона по информационной политике Олег Крючков объявил, что хакеры взломали одну из платформ для трансляции телеканалов в Крыму. Технические службы провели восстановительные работы, уточнил он. Эфирное вещание в Крыму продолжило осуществляться в обычном режиме.

Кроме того, власти Армении запретили трансляцию авторских передач «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» и «Вечер с Владимиром Соловьевым» на территории страны. Решение обосновали нарушениями статей 5 и 6 межправительственного договора между Москвой и Ереваном о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций.