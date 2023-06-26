В Армении приняли закон о призыве женщин на военную службу Парламент Армении принял закон о добровольном призыве женщин на военную службу

Фото: МО Армении

Армянские депутаты приняли закон, согласно которому женщины смогут служить в армии, сообщает пресс-служба парламента республики. Служба будет носить исключительно добровольный характер, от нее можно будет отказаться в любой момент до дня призыва. Максимальный возможный срок прохождения обучения будет составлять полгода.

Законодательная инициатива <...> предусматривает, что гражданки женского пола, выразившие желание пройти срочную военную службу в добровольном порядке, могут обращаться с этой целью в заведения, связанные с воинским учетом, — говорится в сообщении.

Министр обороны Армении Сурен Папикян уточнил, что подать заявление на службу в армии смогут гражданки республики в возрасте от 18 до 27 лет до 1 марта и 1 октября каждого года.

По словам министра, женщины будут нести службу полгода в учебной части, для этого формируется женский батальон. После истечения шестимесячного срока они смогут перейти к пятилетней контрактной службе, добавил Папикян.

Ранее депутат Госдумы от «Справедливой России — Патриоты — За правду» Алексей Чепа заявил, что в России должны начать призывать в армию женщин. Так он прокомментировал предложение сенатора Владимира Джабарова об увеличении срока службы в армии. Чепа подчеркнул, что одного года пребывания в вооруженных силах недостаточно.