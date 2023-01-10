В Армении пожаловались США на действия Баку Глава МИД Армении Мирзоян пожаловался Госдепу на действия Баку из-за ситуации в Карабахе

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Арарат Мирзоян

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в беседе с заместителем госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид пожаловался на действия Азербайджана из-за ситуации в Карабахе. Речь шла, в частности, о блокировании дороги, связывающей этот регион с Арменией, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Мирзоян представил собеседнику ухудшающуюся день ото дня гуманитарную ситуацию, сложившуюся в результате блокирования с 12 декабря 2022 года Лачинского коридора, единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, — говорится в сообщении.

Глава МИД Армении отметил, что Азербайджан своими действиями грубо нарушает трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года. Мирзоян добавил, что якобы экологические обоснования и обвинения азербайджанской стороны при блокировании Лачинского коридора являются ложными.

Ранее МИД Азербайджана назвал провокацией призывы Армении направить международную миссию к Лачинскому коридору. В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что подобными действиями Ереван пытается нарушить суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

По словам главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова, информация о полном перекрытии Лачинского коридора не соответствует действительности. Он ранее указал, что азербайджанские общественники, протестующие на Лачинской дороге, выступают против экотеррора и разграбления природных ресурсов страны. Министр подчеркнул, что активисты не представляют никакой угрозы.