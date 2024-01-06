В Армении поймали россиянина, разыскиваемого в РФ за мошенничество МВД Армении задержало разыскиваемого в РФ россиянина за мошенничество

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Армении задержала 24-летнего россиянина, которого в РФ разыскивают по обвинению в мошенничестве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики. Мужчину обнаружили на границе Армении с Грузией.

5 января из Баграташенского отдела пограничного контроля (на границе с Грузией. — NEWS.ru) в отделение полиции города Ноемберяна был доставлен 24-летний Александр С., который с 20 апреля 2022 года разыскивался сотрудниками правоохранительных органов города Москвы по обвинению в мошенничестве, — уточнили в МВД.

Ведомство уже передало сведения о поимке обвиняемого в российское МВД. Как скоро россиянина вернут в страну, не уточняется.

Ранее стало известно, что шестерых жителей разных регионов России, которые проходят обвиняемыми по делу о хищении 15,4 млн рублей у граждан, отправят под суд. Согласно данным следствия, задержанные звонили россиянам и убеждали их перечислять сбережения на собственные счета, среди пострадавших также оказалась мать пермяка, который погиб в ходе спецоперации на Украине.

Следователи установили, что весной 2022 года матери погибшего во время СВО жителя Пермского края позвонили якобы сотрудники банка и объяснили, что произошла утечка данных. Злоумышленники убедили женщину в необходимости обезопасить средства.

На протяжении нескольких дней пострадавшая переводила деньги мошенникам, в общей сложности женщина лишилась более 10 млн рублей. В эту сумму вошли личные сбережения, пособие за погибшего сына, а также взятые в кредит деньги.