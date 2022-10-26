В Армении подтвердили планы Пашиняна встретиться с Путиным и Алиевым Спикер парламента Армении заявил о планах Пашиняна встретиться с Путиным и Алиевым в Сочи

Фото: kremlin.ru

Никол Пашинян и Владимир Путин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 октября прилетит в Сочи для того, чтобы принять участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, заявил спикер армянского парламента Ален Симонян, передает Sputnik Армения.

Да, по моим данным, поедет. Полагаю, что [встреча Пашиняна с Путиным и Алиевым] состоится, — сказал Симонян.

Спикер нижней палаты Армении также выразил надежду на скорейшее подписание соглашения о мире между Баку и Ереваном, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

Соглашение по возможности быстро надо подписать, — добавил Симонян.

Политик подчеркнул, что конец 2022 года — крайний срок подписания мирового соглашения, который предусмотрен «по умолчанию».

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время идет подготовка к трехсторонней встрече с участием Путина, Алиева и Пашиняна. При этом точная дата и место встречи пока не определены.

Кроме того, на сайте МИД РФ опубликовано заявление официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о том, что Путин пригласил Алиева и Пашиняна в Россию на трехсторонний саммит. По словам Захаровой, на саммите главы государств смогут обсудить весь комплекс трехсторонних и двусторонних вопросов.