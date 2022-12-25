В Армении по подозрению в убийстве задержали россиянина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По подозрению в убийстве 37-летней девушки в армянском городе Гюмри задержан россиянин, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местного Следственного комитета. Инцидент произошел в субботу утром.

На месте происшествия полицейские нашли тело 37-летней женщины в квартире одного из зданий в Гюмри. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Подозреваемый задержан и допрошен, для установления характера телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза.

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