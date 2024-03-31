В Ереване опровергли заявление Баку о скоплении войск на границе

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Заявление Минобороны Азербайджана о стягивании армянских военных и техники к приграничной зоне не соответствует действительности, сообщила пресс-служба оборонного ведомства Армении. В заявлении подчеркивается, что в Сети также распространяются фейки с учений ВС республики, которые выдаются за ротацию постоянной армии.

Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы Вооруженные силы Республики Армения осуществляют скопления, активные передвижения личного состава, бронетехники, артиллерии и других огневых средств на различных направлениях пограничной зоны, не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

В ведомстве также обратили внимание на то, что 30 марта в соцсетях стали распространяться фото и видео с тренировки водителей-новобранцев, выполняющих отработку учебной программы. Автопробег, как подчеркивается, выдается за передвижение регулярной армии. Минобороны Армении сообщило, что считает обстановку на границе стабильной и не видит сигналов, свидетельствующих о необходимости усиления защиты приграничной зоны.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан ищет повод для начала новой широкомасштабной войны. По его словам, для этой цели может быть использована ситуация вокруг четырех сел, которые перешли под контроль Еревана в результате военных действий в 1990-х годах.