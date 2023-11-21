В Армении опровергли данные о передаче Киеву ракет В Минобороны Армении опровергли данные о планах передать Киеву ракеты «Точка-У»

Фото: mil.am

Арам Торосян

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян в беседе с ArmenPress опроверг распространенную некоторыми СМИ информацию о том, что Ереван планирует поставлять Украине ракеты «Точка-У». Некоторые источники, распространявшие эту информацию, ссылались на данные Института изучения войны (ISW).

Данная информация (о передаче Арменией Украине снарядов. — NEWS.ru) не соответствует действительности, и мы призываем армянские средства массовой информации не распространять фейковые версии, публикуемые зарубежными пропагандистскими источниками, — сказал Торосян.

Министр обороны США Ллойд Остин ранее заявил, что оружия, которое станет для Вооруженных сил Украины (ВСУ) «волшебной палочкой» в конфликте с Россией, не существует. По его мнению, Киев ждет изматывающая борьба.

Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее заявляла, что дальнобойные крылатые ракеты Taurus невозможно передать Украине в ускоренном порядке. По ее словам, это обусловлено тем, что каждую деталь поставки необходимо уточнять заранее.

Ранее российские военные в зоне спецоперации на Украине получили ударные дроны «Ланцет» с новой боевой частью, которая работает по принципу «ударное ядро». При подрыве из заряда боевой части образуется сгусток металла, который выстреливается вперед с высокой кинетической энергией.