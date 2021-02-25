В Армении опровергли данные о готовящихся задержаниях руководства Генштаба

https://static.news.ru/photo/1e08987e-776d-11eb-9b91-96000091f725_660.jpg Генеральная прокуратура Армении Фото: prosecutor.am

Генеральная прокуратура Армении опровергла информацию о готовящихся задержаниях руководства Генштаба Вооружённых сил Армении, потребовавшего отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Сведения о том, что по инструкции со стороны Никола Пашиняна генпрокуратура готовит санкцию, чтобы штурмовать Минобороны и задержать генералов армии, не соответствует действительности. Генпрокуратура не выполняет инструкций, эти сведения недействительны, — цитирует ТАСС заявление ведомства.

Ранее Генеральный штаб Вооружённых сил Армении выступил с обращением к народу. Военные заявили, что призыв к отставке премьер-министра Никола Пашиняна не был сделан под внешним давлением и является инициативой самого Генштаба.

Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой страны, освободив от должности сначала заместителя начальника, а затем и главу Генштаба. Военнослужащие 24 февраля выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера, и, как полагают в экспертном сообществе, подобный исход в перспективе вполне реален.

К призыву военных присоединилось оппозиционное «Движение за спасение родины». Бывший президент Армении Роберт Кочарян также солидаризировался с требованием об отставке Пашиняна. Сам премьер, его противники и сторонники вышли на улицы Еревана.

Пашинян призвал своих последователей к спокойствию в условиях напряжённой обстановки. По его словам, с оппозицией необходимо вести диалог. Также во время шествия со своими сторонниками по улицам Еревана он заявил, что не собирается бежать из страны, писал NEWS.ru.