В Армении оппозиция заблокировала входы в здание президентского дворца

Фото Арам Нерсесян/РИА Новости

В Армении оппозиция заблокировала входы в здание президентского дворца на проспекте Баграмяна, сообщает Sputnik Армения. Сторонники движения «Сопротивление» не намерены заходить в здание, однако пообещали никого в помещение не пропускать. Часть оппозиции блокировала здание со стороны проспекта Баграмяна, другая часть участников акции во главе с депутатом Айком Мамиджаняном подошла к служебному входу резиденции с улицы Сильвы Капутикян.

Уже месяц, как в стране проходят протесты, однако человек, занимающий президентское кресло, делает вид будто ничего не происходит, — сказал один из лидеров «Сопротивления» Ишхан Сагателян.

Депутат Гегам Манукян заявил, что участники акций протеста намерены ежедневно блокировать разные государственные учреждения, которые, по мнению оппозиции, бездействуют либо работают не на благо интересов Армении.

В Армении около месяца проходят акции протеста. Оппозиционеры требуют отставки премьера Никола Пашиняна после его решения заключить мирное соглашение с Баку и начать процесс делимитации армяно-азербайджанской границы.

Накануне протестующие окружили здание Министерства иностранных дел Армении в Ереване. Между полицией и участниками оппозиционного движения началась потасовка.

Ранее протестующие устроили митинг у резиденции Пашиняна. По словам организаторов, за три часа утренних акций были задержаны около 600 человек. В полиции заявили, что число задержанных составило 414 человек