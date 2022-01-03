В Армении одобрили применение вакцины «Спутник Лайт» в качестве бустера

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В Армении одобрили применение российского препарата от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве бустерной вакцины, сообщили в пресс-службе армянского Минздрава. Привиться смогут граждане старше 18 лет.

Имеющиеся в Армении вакцины против коронавируса пополнились препаратом «Спутник Лайт», который в Армении предусматривается применять только для вакцинации бустерной дозой, — говорится в сообщении.

Ранее однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» в качестве универсального бустера зарегистрировало Министерство здравоохранения Туниса.

Исследование НИЦЭМ им Н. Ф. Гамалеи показало, что «Спутник Лайт» в качестве бустерной вакцины существенно увеличивает вируснейтрализующую активность против штамма «омикрон». У 100% пациентов, прошедших ревакцинацию этим препаратом как бустером, сформировались антитела к штамму «омикрон».

По ожиданиям медиков, «Спутник Лайт» должен обеспечить высокую защиту от коронавирусной инфекции. Бустерная доза вакцины способствует усилению и продлению быстро снижающейся эффективности других вакцин.

На данный момент «Спутник Лайт» прошёл одобрение более чем в 30 странах мира.