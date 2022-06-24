В Армении оценили состояние мирного соглашения с Азербайджаном Глава МИД Армении: Ереван не получил ответа от Баку об обсуждении мирного соглашения

Фото: Министерство иностранных дел РФ

Арарат Мирзоян

Ереван предложил Баку начать консультации о мирном соглашении, однако не получил никакого ответа, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, передает ТАСС. По его словам, Армения выступает за скорейшую нормализацию ситуации в регионе.

Армения не только не отвергает, но и положительно отреагировала на предложение о переговорах по мирному соглашению. В то же время мы предложили Азербайджану начать консультации между министрами иностранных дел по мирному соглашению, но пока не получили ответа. Армения подтверждает готовность начать консультации по мирному соглашению, — заявил он.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым ранее заявил, что искусственное затягивание нормализации отношений между Баку и Ереваном приводит к негативным эффектам и несет в себе большие риски. Он подчеркнул приверженность Баку к достижению прочного мира в регионе и выполнению достигнутых договоренностей.

Министр подчеркнул: хотя Ереван пытался игнорировать мирные призывы, Баку в начале текущего года обнародовал принципы будущего мирного соглашения. По его словам, многолетний конфликт принес «одни лишь беды», а сейчас необходимо «правильно оценить ситуацию и вынести нужные результаты».