В Армении объявили траур из-за взрыва на рынке «Сурмалу» в Ереване

Власти Армении объявили двухдневный траур с 17 по 18 августа из-за трагедии на оптовом рынке «Сурмалу» в Ереване, передает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу правительства страны. Смертельный инцидент произошел 14 августа, в тот день случился сильный взрыв с последующим возгоранием.

В память о гражданах, погибших в результате пожара и взрыва, произошедшего 14 августа 2022 года на территории ЗАО «Ереванский консервный завод», 17 и 18 августа 2022 года объявить траур на территории Армении, — говорится в сообщении.

16 августа стало известно, что число погибших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» возросло до 16. Глава МЧС страны Армен Памбухчян рассказал, что среди погибших есть ребёнок и беременная женщина. Общее число пострадавших — 62 человека.

Памбухчян исключил версию террористического акта, поскольку, с его слов, видеозапись начала происшествия свидетельствует о начале небольшого возгорания, что говорит об отсутствии следов терроризма .

Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело о «нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшем по неосторожности смерть человека», и «нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека».