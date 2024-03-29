В Армении объяснили блокировку авторских ток-шоу Владимира Соловьева В Армении запретили трансляцию авторских передач Владимира Соловьева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Соловьев

Власти Армении запретили трансляцию авторских передач «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» и «Вечер с Владимиром Соловьевым» на территории страны, сообщило радио Sputnik Армения. Решение обосновали нарушениями статей 5 и 6 межправительственного договора между Москвой и Ереваном о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций.

Согласно отмеченным статьям договора, стороны не должны допускать в эфире общественных телеканалов и радиостанций вмешательства во внутреннюю политику друг друга. Также подписанты договора обязались исключить передачи оскорбительного содержания в отношении государств и народов друг друга.

Обе передачи транслируются на телеканале «РТР-Планета». Канал продолжит вещать на территории Армении в общедоступной сетке вещания, но эти две программы с Владимиром Соловьевым в стране больше транслироваться не будут.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что членство в ЕС является наиболее приемлемым вариантом для республики. Он подчеркнул, что страна всегда шла по этому пути, пока ее не втянули в другую систему — ЕАЭС. По словам парламентария, страна «является носителем европейской демократической системы» и обретение статуса кандидата на членство в Евросоюзе будет самым правильным путем для Еревана.