Армения обвинила Азербайджан в нарушении режима тишины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Граница Армении с Азербайджаном

Армения обвинила Азербайджан в нарушении режима тишины на границе. Сообщается, что из-за обстрела со стороны Азербайджана погиб один военнослужащий, информирует агентство Sputnik.

Армянский военный погиб на границе в результате нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана, — передает агентство.

Минобороны Азербайджана 19 июня сообщило о ночном обстреле Вооруженными силами Армении позиций азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении. Отмечалось, что огонь велся из крупнокалиберного стрелкового оружия, азербайджанская армия ответила «адекватно».

Обстановка вокруг Карабаха осложнилась 27 сентября 2020 года, когда на его территории вновь вспыхнули активные бои. В том же году 9 ноября было подписано трехстороннее соглашение президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь прекращения военных действий в зоне конфликта. Однако мирный договор не подписан до сих пор, стороны ведут переговоры о делимитации границы.