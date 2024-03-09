В Армении обсуждают возможность вступления в Евросоюз Глава МИД Мирзоян: в Армении обсуждается идея вступления в Евросоюз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арарат Мирзоян

В Армении активно обсуждают новые возможности в области внешней политики, в том числе и идею вступить в Евросоюз, заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян в интервью турецкому телеканалу TRT World. По его словам, у граждан страны есть европейские устремления.

Учитывая все вызовы, которым мы вынуждены противостоять в течение последних трех-четырех лет, в Армении активно обсуждаются существующие новые возможности. Не раскрою секрета, если скажу, что в этом ряду есть также идея членства в ЕС, — сказал глава МИД.

Министр отметил, что для государства важно расширять круг партнеров и союзников. Страна углубляет отношения с Евросоюзом и США, сохраняя при этом традиционные связи, а также выстраивая отношения с Востоком, добавил Мирзоян. По его словам, в приоритетах Армении также находится урегулирование отношений с соседями.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что республика заинтересована в получении максимальной безопасности для себя, поэтому Ереван готов углублять отношения с Европейским союзом и получить статус кандидата в ЕС. Он отметил, что разговоров о вступлении Армении в НАТО не ведется ни на каком из политических уровней.