В Армении не приняли решения об участии Пашиняна в саммите ОДКБ МИД Армении: решение об участии Пашиняна в саммите ОДКБ пока не принято

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В Ереване не приняли решения об участии премьер-министра Армении Никола Пашиняна в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), намеченном на 23 ноября в Минске, заявил замглавы МИД республики Ваан Костанян, передает ТАСС. По его словам, выход страны из организации сейчас не обсуждается.

Если будет принято решение [об участии Пашиняна в саммите], общественность будет проинформирована об этом. Теоретически можем и участвовать, и не участвовать. В настоящее время не обсуждаем юридический процесс о выходе из ОДКБ, — сказал он на брифинге.

9 ноября президент России Владимир Путин сообщил на переговорах с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым, что планирует принять участие в саммите ОДКБ 23 ноября. Российский лидер заявил, что до конца года запланированы саммит ЕврАзЭС и неформальная встреча лидеров СНГ.

Вскоре встретимся (с Токаевым. — NEWS.ru) в Минске на заседании Совета коллективной безопасности [ОДКБ], а до конца года будем иметь дополнительные возможности пообщаться в Петербурге в ходе саммита ЕврАзЭС и традиционной неформальной предновогодней встречи лидеров СНГ, — сообщил Путин.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян заявил, что в стране не обсуждают выход из ОДКБ. Он добавил, что Ереван продолжает принимать участие во встречах на площадках ОДКБ, СНГ и ЕАЭС.