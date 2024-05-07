В Армении назвали условие, при котором Пашинян разорвет связи с ЕАЭС Армянский политик Теванян: Пашинян ждет от Запада компенсацию за разрыв с ЕАЭС

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Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пока не рвет связи с Евразийским экономическим союзом, ожидая выгодных предложений от Запада, сказал в беседе с NEWS.ru лидер оппозиционного блока «Мать-Армения» Андраник Теванян. При этом, по словам эксперта, сотрудничество республики с ЕАЭС приносит Армении только плюсы.

Пашинян понимает, что нельзя отказывать «курице, которая дает золотые яйца». Он требует от Запада компенсацию взамен на отказ от сотрудничества с ЕАЭС. Армянский премьер надеется, что западные страны в конце концов предложат ему такое предложение, после чего он сможет пойти на разрыв отношений с Москвой и ЕАЭС, — сказал он.

По мнению политика, без выгодного для Пашиняна соглашения с западными партнерами решение об окончательном отказе от сотрудничества с РФ и региональным союзом приведет к коллапсу экономики Армении. Сам премьер в этом случае потеряет власть, добавил собеседник.

В реальности он пока не получил серьезных предложений от Запада как по вопросам безопасности, так и по экономическим, — подчеркнул Теванян.

8 мая состоится юбилейный саммит Евразийского экономического союза в Москве, который посетит в том числе Никол Пашинян. Ереван до недавнего времени не подтверждал его участия в мероприятии, а сам премьер ранее игнорировал события, связанные с деятельностью СНГ и ОДКБ.